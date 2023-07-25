Quelles sont les étapes du dialogue ?

La concertation sur le projet de réaménagement du Pôle de Melun s’est déroulée du 29 janvier au 2 mars 2018. La concertation est un temps de dialogue et d’échanges entre l’équipe chargée d’étudier le projet et le public sur l’opportunité et les caractéristiques principales du projet. Île-de-France Mobilités, porteur du projet, et ses partenaires ont souhaité organiser ce temps d’information et d’échanges avec les usagers et voyageurs actuels et futurs du Pôle, les riverains, les habitants, ainsi qu’avec toute personne intéressée par le projet afin de les informer, de recueillir leurs questions, leurs avis et leurs les attentes sur le projet. Les différentes rencontres (rencontre voyageurs, atelier-balade et réunion publique), ainsi que les avis déposés sur le site internet ont permis au public de contribuer à la réalisation du projet.

L’ sur le projet constitue la prochaine étape-clé du projet. Elle permettra d’informer et d’échanger avec le public, qui pourra donner son avis sur le projet, détaillé dans le dossier d’. Une commission d’enquête, désignée par le tribunal administratif, sera chargée de veiller au bon déroulement de l’ et recueillera les avis du public. Cette commission d’enquête établira un rapport sur le déroulement de l’enquête et rendra son avis sur le projet. Sur la base de cet avis, le Préfet se prononcera sur l’utilité publique du projet, qui pourra alors être autorisé.

Le dialogue se poursuit tout au long de la vie du projet.

