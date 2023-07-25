RéaménagementPôle-gare de Melun
En quoi consiste le réaménagement de la gare ? Quels scénarios sont soumis à la concertation ?
Publié le
Le projet de réaménagement du pôle-gare de Melun vise à améliorer les déplacements de tous les voyageurs au quotidien. Pour répondre à cet objectif, Île-de-France Mobilités propose des aménagements autour de la gare, et plus particulièrement des parvis, des gares routières, des cheminements pour les piétons, dont les PMR, et les cyclistes.
Pour compléter ces aménagements, trois scénarios de franchissement des voies ferrées, ainsi qu’une option de reconfiguration de la gare routière sud sont soumis à la concertation.
- Scénario A : la création d’une passerelle à l’est de la gare ferroviaire, accessible à tous les piétons, sans titre de transport, permettant de faire le lien entre le nord et le sud du pôle. L’accès aux quais serait réservé aux voyageurs munis d’un titre de transport.
- Scénario B : la création d’un passage souterrain à l’est de la gare ferroviaire accessible à tous les piétons, sans titre de transport. L’accès aux quais, situés sur les côtés du souterrain, est réservé aux voyageurs munis d’un titre de transport.
- Scénario C : la création, à l’ouest de la gare, d’un souterrain dédié à l’accès aux quais et réservé aux voyageurs munis d’un titre de transport, et la création, à l’est de la gare, d’une passerelle accessible à tous les piétons sans titre de transport, sans accès aux quais.