En quoi consiste le réaménagement de la gare ? Quels scénarios sont soumis à la concertation ?

Le projet de réaménagement du pôle-gare de Melun vise à améliorer les déplacements de tous les voyageurs au quotidien. Pour répondre à cet objectif, Île-de-France Mobilités propose des aménagements autour de la gare, et plus particulièrement des parvis, des gares routières, des cheminements pour les piétons, dont les PMR, et les cyclistes.

Pour compléter ces aménagements, trois scénarios de franchissement des voies ferrées, ainsi qu’une option de reconfiguration de la gare routière sud sont soumis à la concertation.