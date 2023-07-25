RéaménagementPôle-gare de Melun
A quoi sert une concertation ? Quand a -t-elle lieu ?
La concertation est un temps de dialogue et d’échanges entre l’équipe chargée d’étudier le projet et le public sur l’opportunité et les caractéristiques principales du projet.
Île-de-France Mobilités, porteur du projet, et ses partenaires ont souhaité organiser ce temps d’information et d’échanges avec les usagers et voyageurs actuels et futurs du pôle-gare, les riverains, les habitants, ainsi qu’avec toute personne intéressée par le projet afin de les informer, de recueillir leurs questions, leurs avis et leurs les attentes sur le projet.
À ce titre, la concertation répond à plusieurs objectifs :
- Vous informer sur le projet, ses objectifs et ses principales caractéristiques ;
- Recueillir votre avis sur l’opportunité du projet ;
- Identifier un scénario de franchissement des voies ferrées privilégié ;
- Intégrer au mieux les attentes et les besoins exprimés pour améliorer l’aménagement et le fonctionnement de la gare et de ses abords.
À l’issue de la concertation un bilan de la concertation prenant en compte tous les avis sera rédigé par Île-de-France Mobilités. Tirant les enseignements de la concertation, Il constituera un outil d’aide à la décision pour Île-de-France Mobilités et ses partenaires sur les suites à donner au projet.
Ce bilan sera rendu public et accessible à tous.
La concertation sur la gare de Melun se déroule du 29 janvier au 2er mars 2018.