Financement et acteurs

Au travers du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 (CPER) mobilisant 7,6 milliards d’euros, l’État contribue à la modernisation et au développement des lignes de transports en Île-de-France pour répondre aux enjeux de déplacement et aux attentes des franciliens. Dans ce cadre, l’État et la Région définissent leur part respective d’investissement pour la réalisation du Pôle de Melun.