Le secteur gare

③ Le réaménagement du tunnel public en tunnel réservé aux vélos

Pour accompagner le développement de l’usage du vélo, le tunnel public existant reliant l’avenue Thiers à la place de l‘Ermitage (non accessible aux fauteuils roulants) sera réaménagé pour être réservé aux deux-roues non motorisés. Les piétons et usagers en fauteuil roulants (UFR) emprunteront quant à eux le nouveau passage souterrain.