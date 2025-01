Le secteur sud

⑩L’aménagement de la place Séjourné

La place Séjourné sera réaménagée pour répondre à l’augmentation du nombre d’usagers : la création d’une gare-routière et la reconstruction du parking-relais au sud du Pôle attireront en effet un nombre d’usagers plus important.

La Place deviendra un espace de vie privilégié pour les cyclistes et accueillera : des arceaux vélos, un deuxième Parking Vélos Île-de-France Mobilités (40 places) et un bâtiment pour la location de vélos. Une rampe d’accès sera créée sur la Place Séjourné pour les cyclistes souhaitant rejoindre la future coulée verte en direction de Dammarie-les-Lys (projet connexe au Pôle de Melun).

La place sera aménagée avec des matériaux similaires au nord et au sud du Pôle.