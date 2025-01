Le secteur nord

⑦Le réaménagement du parvis nord

Le parvis nord constituera un lieu de vie agréable grâce à un traitement qualitatif de l’espace public (mobilier urbain, végétalisation, arceaux vélos, etc.).

Il sera réaménagé pour sécuriser la circulation des piétons et cyclistes. Ainsi, pour limiter les conflits et réduire les flux automobilistes, une partie de la circulation sera déviée et le passage des camions y sera interdit. Le parvis constituera une zone partagée afin d’en faire un espace apaisé et favoriser les déplacements des modes actifs (piétons, vélos).

Des places de dépose-minute sont prévues au nord du parvis et sur l’avenue Gallieni afin d’éviter les stationnements « sauvages ».