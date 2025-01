Des diagnostics du sous-sol

Date de publication: 22 janvier 2018

À partir de la mi-janvier 2018, Île-de-France Mobilités réalise des sondages du sous-sol, appelés sondages géotechniques. Ils ont lieu aux abords de la gare de Val de Fontenay et dureront environ 5 semaines.

Nature du sol, présence ou non de cavités, études des nappes phréatiques, etc. ces études vont permettre à Île-de-France Mobilités de mieux connaître le sous-sol. Ces sondages n’auront pas d’impact pour les voyageurs et ne créeront pas de perturbations sur les lignes de transport.