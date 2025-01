Des premiers avis sur le projet

Date de publication: 24 février 2017

Des dizaines de voyageurs se sont arrêtés au stand de la concertation dans la gare de Val de Fontenay mardi 21 février, pour s’informer et poser des questions sur le projet. Des premiers avis ont pu être déposés et des échanges avec l’équipe projet ont animé cette première rencontre. Le STIF et les partenaires du projet tiennent à remercier toutes les personnes rencontrées.

La deuxième rencontre voyageurs se déroulera le mardi 21 mars à partir de 16h30.

Donnez votre avis sur le projet

Vous pouvez également vous inscrire aux deux ateliers balades organisés le jeudi 9 mars via le formulaire d’inscription