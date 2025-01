La concertation est terminée

Date de publication: 11 avril 2017

Les partenaires du projet tiennent à remercier toutes les personnes qui ont participé à la concertation sur le projet de réaménagement de la gare de Val de Fontenay. En tout, ce sont plus de 460 avis qui ont été reçus du 20 février au 24 mars 2017, via le site internet, le coupon T ou lors différentes rencontres organisées.

Tous ces avis et contributions seront versés au bilan de la concertation.

