Le pôle-gare de Val de Fontenay avance …

Date de publication: 10 juillet 2020

Le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a voté, mercredi 08 juillet 2020, le schéma de principe du projet de réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay.

Qu’est-ce que le schéma de principe ?

Le schéma de principe sert à constituer le dossier d’Enquête Publique. Il définit le programme fonctionnel de l’opération en termes d’insertion urbaine et environnementale, d’exploitation, de sécurité, d’intermodalité et en prenant en compte les préconisations issues de la concertation. Il précise d’avantage le coût et le planning du projet en considérant les risques et aléas potentiels. Le programme sera quant à lui arrêté après l’Enquête Publique, en phase d’Avant-Projet.

Télécharger, la délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités en cliquant ici et le dossier en intégralité en cliquant ici.