Merci pour votre participation!

Date de publication: 27 mars 2017

Les partenaires du projet tiennent à remercier toutes les personnes qui ont participé à la concertation sur le réaménagement de la gare de Val de Fontenay.

Ce sont plus de 360 avis exprimés sur le projet via le site internet, le coupon T joint à la plaquette d’information mais aussi lors des rencontres avec le public.

Tous ces avis et contributions seront pris en compte dans le bilan de la concertation et serviront à orienter les études à venir.