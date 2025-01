Retour sur la concertation

Date de publication: 23 novembre 2017

Beaucoup se sont exprimés sur le choix du scénario des aménagements de l’intérieur de la gare, avec une préférence pour la création de souterrains à condition que les questions d’ambiance et de sécurité soient prises en compte.

Le sujet d’accessibilité par tous les modes, que ce soit à pied ou en vélo, avec des cheminements plus confortables et lisibles ont aussi été soulevés, ainsi que le renforcement du stationnement sécurisé des vélos et l’importance de la desserte de la gare par les bus.

Les participants adhèrent largement à une approche de plus de services et de commerces en gare et plébiscitent une amélioration de la qualité de service en général.