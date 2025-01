Tout savoir sur le réaménagement de la gare de Val de Fontenay

Date de publication: 6 février 2017

Le projet de réaménagement de la gare Val de Fontenay concerne les espaces à l’intérieur de la gare pour améliorer les circulations des voyageurs et les correspondances et les espaces aux alentours de la gare pour faciliter l’intermodalité, c’est-à-dire, l’accès par tous les modes.

Il s’agit de repenser la gare en cohérence avec l’arrivée de nouvelles lignes xa0transports en commun (Tram 1 et Métros 1 et 15) et le développement urbain aux abords.

