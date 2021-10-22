Le calendrier du projet

Le calendrier de mise en œuvre du projet d’ensemble devra être cohérent avec les horizons de mise en service des projets de transport et le calendrier de livraison des projets urbains :

à moyen terme avec l’arrivée du Tram T1 et Bus Bords de Marne (TCSP ex-RN34)

à plus long terme avec l’arrivée du Métro 15 du Grand Paris Express, du Métro 1, ainsi que le développement d’un projet urbain sur le secteur du Péripôle.

À cet effet, le projet a été conçu pour être phasé.