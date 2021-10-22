Le calendrier du projet
Le calendrier de mise en œuvre du projet d’ensemble devra être cohérent avec les horizons de mise en service des projets de transport et le calendrier de livraison des projets urbains :
- à moyen terme avec l’arrivée du Tram T1 et Bus Bords de Marne (TCSP ex-RN34)
- à plus long terme avec l’arrivée du Métro 15 du Grand Paris Express, du Métro 1, ainsi que le développement d’un projet urbain sur le secteur du Péripôle.
À cet effet, le projet a été conçu pour être phasé.
- Validation du dossier d'objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) > 2017
- Études de Schéma de Principe (SDP) > 2017-2020
- Validation du Schéma de Principe et du Dossier d'Enquête Publique > 2020
- Enquête d'Utilité Publique > 2021
- Études d'Avant-Projet (AVP) > 2020-2022
- Déclaration d'Utilité Publique (DUP) et validation des études d'Avant-Projet > 2022
- Études de projet (PRO) > 2022-2033
- Travaux de la phase 1 > 2022-2024 > Aujourd'hui
- Travaux de la phase 2 > 2024-2027
- Travaux de la phase 3 > 2026-2031
- Travaux de la phase 4 > 2030-2033
- Finalisation des travaux et mise en service complète du nouveau pôle-gare > 2033