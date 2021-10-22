Horizon 2035
La gare Val de Fontenay, à l’horizon 2035
À l’horizon 2035, le pôle-gare de Val de Fontenay accueillera l’arrivée de nouvelles lignes de transports :
- Le Métro 15 du Grand Paris Express (phase d’études)
- Le terminus du prolongement du Métro 1 depuis Château de Vincennes (phrase d’études)
- Le terminus du Tram T1 au niveau de l’avenue de Lattre de Tassigny (phase de travaux)
Situé dans un territoire dynamique, des projets urbains ont vu le jour aux alentours de la gare comme :
- La création du campus de la Société Générale, avec environ 5 000 salariés ;
- La livraison de l’immeuble RATP en 2019
Et d’autres sont en phase d’élaboration comme le projet Val de Fontenay – Alouettes avec :
- 600 000 m² de projet urbain autour de la gare
- plus de 75 hectares en mutation ;
- 1 000 nouveaux logements (hors logements spécifiques, hôtellerie et Péripôle) ;
- 300 000 m² de bureaux soit le doublement du pôle tertiaire actuel.
Ou encore :
- L’aménagement de la Pointe avec notamment 85 000 m² de bureaux.
Demain, 115% de voyageurs en plus emprunteront la gare de Val de Fontenay.
D’ici à l’horizon 2035 et avec les mises en services progressives des futures lignes de transports, il est nécessaire de repenser le fonctionnement du pôle-gare de Val de Fontenay pour permettre aux voyageurs de circuler facilement et en toute sécurité dans l’enceinte de la gare.