La gare Val de Fontenay, à l’horizon 2035

À l’horizon 2035, le pôle-gare de Val de Fontenay accueillera l’arrivée de nouvelles lignes de transports :

Situé dans un territoire dynamique, des projets urbains ont vu le jour aux alentours de la gare comme :

La création du campus de la Société Générale , avec environ 5 000 salariés ;

, avec environ 5 000 salariés ; La livraison de l’immeuble RATP en 2019



Et d’autres sont en phase d’élaboration comme le projet Val de Fontenay – Alouettes avec :

600 000 m² de projet urbain autour de la gare

plus de 75 hectares en mutation ;

1 000 nouveaux logements (hors logements spécifiques, hôtellerie et Péripôle) ;

300 000 m² de bureaux soit le doublement du pôle tertiaire actuel.

Ou encore :

L’aménagement de la Pointe avec notamment 85 000 m² de bureaux.

Demain, 115% de voyageurs en plus emprunteront la gare de Val de Fontenay.