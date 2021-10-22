Pôle - Gare

ReamenagementGare de Val de Fontenay

Horizon 2035

La gare Val de Fontenay, à l’horizon 2035

À l’horizon 2035, le pôle-gare de Val de Fontenay accueillera l’arrivée de nouvelles lignes de transports :

Situé dans un territoire dynamique, des projets urbains ont vu le jour aux alentours de la gare comme :

  • La création du campus de la Société Générale, avec environ 5 000 salariés ;
  • La livraison de l’immeuble RATP en 2019

Et d’autres sont en phase d’élaboration comme le projet Val de Fontenay – Alouettes avec :

  • 600 000 m² de projet urbain autour de la gare
  • plus de 75 hectares en mutation ;
  • 1 000 nouveaux logements (hors logements spécifiques, hôtellerie et Péripôle) ;
  • 300 000 m² de bureaux soit le doublement du pôle tertiaire actuel.

Ou encore :

  • L’aménagement de la Pointe avec notamment 85 000 m² de bureaux.

Demain, 115% de voyageurs en plus emprunteront la gare de Val de Fontenay.

D’ici à l’horizon 2035 et avec les mises en services progressives des futures lignes de transports, il est nécessaire de repenser le fonctionnement du pôle-gare de Val de Fontenay pour permettre aux voyageurs de circuler facilement et en toute sécurité dans l’enceinte de la gare.