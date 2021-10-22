Les objectifs

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay s’attache :

• d’une part à améliorer le fonctionnement de la gare actuelle, en particulier la rendre entièrement accessible, et dissocier au maximum le fonctionnement des RER A et E ;

• et d’autre part à accompagner l’augmentation de trafic induite par le développement de l’offre de transport et la dynamique urbaine du secteur.

Au regard de la fréquentation actuelle de la gare, de ses perspectives de développement et des dysfonctionnements qu’elle connait aujourd’hui, le projet de réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay doit répondre à quatre objectifs prioritaires :

Réorganiser et agrandir les espaces de la gare

La gare va connaître une augmentation de fréquentation de près de 115%. Demain, il y aura donc plus de voyageurs à se rendre à Val de Fontenay pour emprunter une des lignes de transports. Il est essentiel deréorganiser et agrandir les espaces de la garepour accueillir les voyageurs et améliorer les correspondances entre les lignes de transports actuelles et futures. Cet objectif répond également au besoin de créer des accès dédiés et de rendre accessible aux personnes à mobilité réduite les quais du RER E, tout en améliorant la visibilité et la lisibilité des accès côté Est et Ouest de la gare.

Améliorer les abords de la gare en cohérence avec les projets de développement por-tés par les collectivités

A pied, en vélo, en bus, la gare de Val de Fontenay doitêtre accessible à tous les modes de transports pour les voyageurs. C’est pourquoi les porteurs du projet imaginent dès à présent à améliorer les accès à la gare, en cohérence avec les projets urbains du quartier. Le réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay vise ainsi à accompagner le développement urbain alentour. La coupure physique et visuelle du faisceau A86 / RER E sera atténuée par la création d’une liaison piétonne et urbaine entre l’Est et l’Ouest. Côté Est de Val de Fontenay, avec l’arrivée des Métros 1 et 15, un accès structurant sera réalisé offrant aux voyageurs l’ensemble des services d’une gare et des aménagements en faveur de l’intermodalité.

Améliorer las qualité de service pour tous les voyageurs

Cet objectif intègre l’amélioration de la lisibilité, du confort et de la sécurité des cheminementsvers le pôle-gare et à l’intérieur de celui-ci, ainsi que l’amélioration de la qualité de service (gestion de l’information voyageurs en gare, mise en œuvre d’une signalétique globale pour tous les modes de transport, développement des services et de l’animation commerciale, etc.).

Concevoir un projet phasé

D’ici 2035, Val de Fontenay va connaître un véritable bouleversement avec l’arrivée de nouvelles lignes de transports en commun et l’émergence de nouveaux quartiers. Le projet devra être réalisé enplusieurs étapes d’aménagement successivesafin de pouvoir tenir compte des calendriers de ces projets urbains et de transports tout en réfléchissant à améliorer dès aujourd’hui la gare. Les travaux devront également être pensés en tenant compte de l’exploitation du pôle.