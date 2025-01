Le financement et les acteurs

L’Établissement Public Territorial « Paris Est Marne et Bois » est une intercommunalité qui rassemble 13 communes de Val-de-Marne et 510 000 habitants. Elle mutualise des compétences transverses comme l’aménagement, les déchets et l’environnement, le développement économique, l’eau et l’assainissement, le lien social, l’habitat, le logement et la politique de la Ville, le Plan Climat Air Energie , les travaux et l’urbanisme. À ce titre, le Territoire Paris Est Marne et Bois interviendra pour l’aménagement des abords du pôle-gare de Val de Fontenay, via la MAB SPL, et en tant que financeur.