Pourquoi une concertationxa0?

La concertation est un temps d’information et d’échanges entre les partenaires du projet et le public sur l’opportunité et les caractéristiques principales du projet.

Le STIF, maitre d’ouvrage, et les financeurs ont souhaité organiser cette phase de dialogue avec les riverains et les voyageurs de Val de Fontenay mais aussi avec les collectivités locales, les acteurs associatifs économiques concernés.

L’objectif de la concertation est de recueillir tous les avis sur les grands principes du projet pour ensuite l’enrichir en intégrant au mieux les besoins et les attentes du public.

La concertation sur la gare de Val de Fontenay s’est déroulée du 20 février au 24 mars 2017.