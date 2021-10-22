La gare - Aujourd'hui

La gare Val de Fontenay, aujourd'hui

La gare de Val de Fontenay est un pôle de transport majeur pour l’Est Francilien.



Elle s’inscrit également dans une dynamique de développement d’importance régionale. En effet, Val de Fontenay constitue un pôle d’emplois en pleine expansion et le secteur autour de la gare présente une forte concentration de projets d’aménagements.

Située sur la commune de Fontenay-sous-Bois, le bâtiment voyageur de la gare de Val de Fontenay a été ouvert au public en 1977. Aujourd’hui, 115 000 voyageurs quotidiens empruntent ses couloirs pour rejoindre le RER E, le RER A, les 7 lignes de bus et les 2 lignes de Noctilien. Et, à l’heure de pointe du matin, près de 15 500 voyageurs arrivent en gare.