Le bilan de la concertation
Les aménagements autour de la gare
Demain , 115% de voyageurs en plus emprunteront le pôle de Val de Fontenay. Pour offrir les meilleurs services possibles aux voyageurs, de mieux connecter le pôle-gare avec son environnement et de faciliter l’accès à la gare par tous les modes, Île-de-France Mobilités et les partenaires du projet prévoient de nombreux aménagements des abords du pôle-gare. C’est le périmètre « intermodal » du projet de réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay.
Le périmètre « intermodal » inclut :
- le réaménagement des espaces publics : les abords des trois accès à la gare seront pacifiés (zone de rencontre, zone 30…). Ils offriront des espaces plus généreux aux piétons et proposeront des itinéraires et des stationnements adaptés aux vélos ;
- le pôle bus, qui sera réaménagé afin d’être adapté au développement de l’offre de bus et d’offrir des conditions d’attente confortables, en cohérence avec le projet urbain.
Un projet global en cohérence avec les projets urbains connexes.
Le territoire dans lequel s’inscrit la gare de Val de Fontenay va connaître une profonde transformation urbaine, conduite par les collectivités locales et des aménageurs publics. Le projet de réaménagement du pôle-gare participera pleinement à cette évolution : la gare sera accessible à tous les modes de transport (à pied, en vélo, en bus, etc.), plus visible grâce à ses nouveaux accès et mieux intégrée. L’attractivité du secteur sera ainsi renforcée. Île-de-France Mobilités veillera à la cohérence des orientations du réaménagement du pôle-gare avec cette transformation urbaine, notamment sur les plans environnementaux, paysagers et architecturaux, sans modifier les principales fonctionnalités du projet en matière de mobilité.