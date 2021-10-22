La mise en ouvre du projet

La mise en œuvre du projet

Île-de-France Mobilités est le maître d’ouvrage du projet. Il pilote les études jusqu’à l’issue de l’enquête publique

Les études du projet sont menées en étroite collaboration avec :

Les collectivités : la Ville de Fontenay-sous-Bois, le Département du Val-de-Marne et l’Établissement Public Territorial Paris Est Marne Bois;

Les opérateurs et maîtres d’ouvrage des transports existants et à venir et des projets urbains : la SNCF, la RATP, la SGP et la SPL Marne au Bois.

La collaboration de nombreux partenaires du territoire, tous engagés à améliorer les possibilités de transports des habitants, constitue un facteur clé pour le réaménagement du pôle-gare et pour la coordination avec les projets à proximité de Val de Fontenay.

En phase travaux, les maîtres d’ouvrages seront les opérateurs de transport sur les périmètres dont ils ont la responsabilité (RATP, SNCF, SGP). Pour les abords de la gare, les porteurs des aménagements seront principalement assurés par le département du Val-de-Marne pour les routes départementales et la SPL Marne au Bois pour les aménagements des autres voiries et espaces publics.