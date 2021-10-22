La mise en ouvre du projet
La mise en œuvre du projet
Île-de-France Mobilités est le maître d’ouvrage du projet. Il pilote les études jusqu’à l’issue de l’enquête publique
Les études du projet sont menées en étroite collaboration avec :
- Les collectivités : la Ville de Fontenay-sous-Bois, le Département du Val-de-Marne et l’Établissement Public Territorial Paris Est Marne Bois;
- Les opérateurs et maîtres d’ouvrage des transports existants et à venir et des projets urbains : la SNCF, la RATP, la SGP et la SPL Marne au Bois.
La collaboration de nombreux partenaires du territoire, tous engagés à améliorer les possibilités de transports des habitants, constitue un facteur clé pour le réaménagement du pôle-gare et pour la coordination avec les projets à proximité de Val de Fontenay.
En phase travaux, les maîtres d’ouvrages seront les opérateurs de transport sur les périmètres dont ils ont la responsabilité (RATP, SNCF, SGP). Pour les abords de la gare, les porteurs des aménagements seront principalement assurés par le département du Val-de-Marne pour les routes départementales et la SPL Marne au Bois pour les aménagements des autres voiries et espaces publics.
Les acteurs
Île-de-France Mobilités imagine, organise et ﬁnance les transports publics pour tous les Franciliens.
Au cœur du réseau de transports d’Île-De-France, Île-de-France Mobilités fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures), investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. Il décide et pilote les projets de développement et de modernisation de tous les transports. Des premières phases de concertation, jusqu’à la mise en service.
L’État investit, en Île-de-France, dans les projets de modernisation et de développement du réseau existant. Dans le cadre du Nouveau Grand Paris annoncé par le Premier ministre le 6 mars 2013, ces projets s’articulent de manière cohérente avec la réalisation des lignes de métro automatique en rocade du Grand Paris Express, afin notamment de répondre aux besoins des Franciliens en matière de transports. L’amélioration du réseau de transport du quotidien, en particulier les lignes de métro et de RER ainsi que les futures gares de correspondances, constitue une priorité forte de l’État. L’État participe financièrement aux études de réaménagement de la gare de Val de Fontenay.
La Région Île-de-France est le premier financeur du développement des transports en Île-de-France. Elle contribue à la création ou au prolongement de nombreuses lignes de métro, à la modernisation des lignes RER et à l’aménagement des gares d’Île-de-France. Sa priorité : améliorer la qualité de vie des Franciliens en développant les transports de banlieue à banlieue. Elle participe aujourd’hui au financement des études du réaménagement de la gare de Val de Fontenay.
Apaiser le trafic automobile, favoriser les transports collectifs et les circulations douces, garantir une meilleure desserte du territoire et réduire les temps de parcours au sein du département, tels sont les principaux objectifs du Conseil Départemental en matière de déplacements. Pour y parvenir, le Département soutient de nombreux projets sur le territoire du Val-de-Marne aux côtés des différents partenaires.
Mobilisée pour le développement des transports en commun sur son territoire et particulier pour favoriser l’accès aux gares structurantes du Nouveau Grand Paris, la Ville de Fontenay-sous-Bois participe à la réflexion sur l’intermodalité autour de la gare de Val de Fontenay.
Acteur historique du réseau de transport francilien, SNCF exploite les 5 lignes RER d’Île-de-France (dont le RER E qui dessert la gare de Val-de-Fontenay), dont 2 conjointement avec la RATP ainsi que les 9 lignes Transilien. Cela représente près de 3,2 millions de franciliens transportés chaque jour. En outre SNCF maintient, développe, modernise les gares et le réseau ferroviaire. Elle commercialise les espaces en gare ainsi que l’accès au réseau ferré pour l’ensemble des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises. De par ses missions, c’est aussi un acteur majeur de la mobilité durable, qui contribue à la sécurité, à la qualité, à la régularité et au confort du service ferroviaire français
Établissement public de l’État créé en 2010, laSociété du Grand Parisest chargée de la réalisation du Grand Paris Express. Elle assure la construction des infrastructures qui composent le réseau et l’acquisition des matériels roulants qui le parcourront. Avec 200 kilomètres de réseau, le Grand Paris Express prévoit la création de quatre nouvelles lignes autour de Paris, le prolongement de la ligne 14, la construction de 68 gares et l’aménagement de nouveaux quartiers autour de ces futurs pôles urbains.
La RATP démontre chaque jour sa capacité à exploiter, développer, moderniser et maintenir un des réseaux multimodaux les plus performants (bus, métro, RER, tramway), avec plus de 3 milliards de voyages par an.
Elle investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. La RATP est l’exploitant du métro et d’une partie du RER, propriétaire et gestionnaire de leurs infrastructures.
Créé en 2012, Marne-au-Bois SPL (MAB SPL) est au service des collectivités locales actionnaires (les Villes de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne et l’EPT Paris Est Marne&Bois) pour la maîtrise d’ouvrage, l’aménagement et le développement urbain à l’est de Paris. MAB SPL agit notamment pour le développement du pôle tertiaire de Val de Fontenay et interviendra pour l’aménagement des abords du pôle-gare, en particulier en tant que maitre d’ouvrage des espaces publics.
L’Établissement Public Territorial « Paris Est Marne et Bois » est une intercommunalité qui rassemble 13 communes de Val-de-Marne et 510 000 habitants. Elle mutualise des compétences transverses comme l’aménagement, les déchets et l’environnement, le développement économique, l’eau et l’assainissement, le lien social, l’habitat, le logement et la politique de la Ville, le Plan Climat Air Energie , les travaux et l’urbanisme. À ce titre, le Territoire Paris Est Marne et Bois interviendra pour l’aménagement des abords du pôle-gare de Val de Fontenay, via la MAB SPL, et en tant que financeur.
Le calendrier
Le calendrier de mise en œuvre du projet d’ensemble devra être cohérent avec les horizons de mise en service des projets de transport et le calendrier de livraison des projets urbains :
- à moyen terme avec l’arrivée du Tram T1 et Bus Bord de Marne (TCSP ex-RN34)
- à plus long terme avec l’arrivée du Métro 15 du Grand Paris Express, du Métro 1, ainsi que le développement d’un projet urbain sur le secteur du Péripôle.
À cet effet, le projet a été conçu pour être phasé.
Le coût du projet
À ce stade des études, le coût du projet est estimé à 275M€ (+ ou – 10% ; conditions économiques janvier 2018) :
- 236M€ pour les aménagements du périmètre “ferroviaire”
- 24M€ pour les aménagements du périmètre “intermodal”
- 15M€ pour le foncier
Le financement du projet
Le projet de réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay se décline en actions de différentes natures :
- la désaturation de la gare existante ;
- la mise en accessibilité du RER E et la correspondance entre le RER E et le RER A ;
- l’interconnexion avec les projets de ligne de Métro 15 (porté par la Société du Grand Paris) et Métro 1 (porté par une co-maîtrise d’ouvrage Île-de-France Mobilités et RATP) ;
- l’accompagnement de l’arrivée de projets structurants en surface (Tram T1).
À ce titre, le projet est éligible à plusieurs lignes de financement :
- les financements prévus au Contrat Plan État-Région pour l’amélioration et la modernisation des RER et pour les pôles multimodaux identifiés au Plan de Déplacement Urbain de la région Île-de-France ;
- les financements du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) ;
- les financements prévus au titre des interconnexions Grand-Paris dans le CPER 2015-2020 ;
- les financements de droit commun d’Île-de-France Mobilités ;
- les financements mobilisés par les collectivités territoriales dans le cadre de leurs compétences d’aménagement et de voirie.