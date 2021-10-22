Les aménagements autour de la gare

Le territoire dans lequel s’inscrit la gare de Val de Fontenay va connaître une profonde transformation urbaine, conduite par les collectivités locales et des aménageurs publics. Le projet de réaménagement du pôle-gare participera pleinement à cette évolution : la gare sera accessible à tous les modes de transport (à pied, en vélo, en bus, etc.), plus visible grâce à ses nouveaux accès et mieux intégrée. L’attractivité du secteur sera ainsi renforcée. Île-de-France Mobilités veillera à la cohérence des orientations du réaménagement du pôle-gare avec cette trasnformation urbaine, notamment sur les plans environnementaux, paysagers et architecturaux, sans modifier les principales fonctionnalités du projet en matière de mobilité.