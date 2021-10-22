Les aménagements dans la gare
Les aménagements dans la gare constituent le périmètre « ferroviaire » du projet de réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay.
Ce périmètre comprend :
- la création de deux nouveaux bâtiments voyageurs à l’est. Le bâtiment voyageurs nord-est facilitera l’accès au RER A et E avec des accès dédiés via les nouveaux passages souterrains et permettra de rejoindre les métros M1 et M15 et le tramway T1, ainsi que le quartier des Alouettes et du Péripôle nord (en mutation). Le bâtiment voyageurs sud-est sera la porte d’entrée pour accéder au nouveau passage souterrain sous le RER A et pour relier les quartiers situés de part et d’autres des voies du RER A.
- la création de deux nouveaux passages souterrains facilitant l’accès aux transports et les franchissements des RER A et E. Le premier, dit “est-ouest”, passera sous les voies du RER E. Il débouchera à l’est dans le nouveau bâtiment voyageurs, et à l’ouest sur l’avenue des Olympiades et dans le bâtiment voyageurs ouest. Il permettra des accès directs aux quais du RER E et assurera un lien urbain entre l’est et l’ouest de Val de Fontenay. Le second, dit “nord-sud”, passera sous les voies du RER A. Il remplacera le souterrain actuel qui sera fermé et débouchera dans les deux futurs bâtiments voyageurs nord-est et sud-est.
- les réaménagements des espaces existants. Il s’agit notamment d’aménagements des quais du RER A et E qui amélioreront la lisibilité, la sécurité et le confort des cheminements à l’intérieur de la gare, et notamment les correspondances entre le RER A et E. Par ailleurs, le bâtiment voyageurs historique à l’ouest sera requalifié et ouvert davantage sur la ville et sur le nouveau passage souterrain sous le RER E.