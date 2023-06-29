Pourquoi réaménager la gare de Val de Fontenay ?

Avec 1115 000 voyageurs quotidiens, Val de Fontenay est la première gare de l’Est Francilien. Aujourd’hui, la gare souffre de dysfonctionnements importants, issus de sa conception initiale, qui nuisent au confort des voyageurs. À l’horizon 2035, la fréquentation de la gare Val de Fontenay va augmenter de 115% en raison de la mise en service de nouvelles lignes de transport en commun (Tram 1, Métro 1, Métro 15 et d’une offre de bus renforcée (Bus Bords de Marne)) et d’un développement urbain du secteur. Val de Fontenay va jouer un rôle majeur dans la dynamique de développement de l’Est francilien.

Il devient essentiel de repenser l’aménagement et le fonctionnement de la gare pour améliorer la qualité de service pour les voyageurs et préparer l’arrivée des nouveaux modes de transport. Le projet porté par Île-de-France Mobilités répond à plusieurs objectifs :

Réorganiser et agrandir les espaces de la gare

Aménager les abords en cohérence avec les projets de développement portés par les collectivités

Améliorer la qualité de service pour tous les voyageurs

Concevoir un projet phasé afin de pouvoir tenir compte des calendriers des nouvelles lignes de transports et des projets urbains à Val de Fontenay.