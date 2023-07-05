En quoi consiste le réaménagement de la gare ?

Dans la gare, le projet vise à agrandir et réorganiser les espaces afin d’améliorer la circulation des voyageurs à la fois dans les espaces existants des lignes A et E mais aussi dans les futurs espaces créés avec l’arrivée notamment des Métros 1 et 15. Il vise également à proposer une liaison piétonne urbaine entre l’est et l’ouest de Val de Fontenay.

Un franchissement de la gare avec la création de plusieurs souterrains :