Quels sont les points à retenir sur l'aménagement de la gare, sur l'aménagement autour de la gare ?

Île de France Mobilités et les partenaires du projet ont entamé une réflexion sur l’intermodalité et l’aménagement qualitatif de l’espace public des entrées principales :

Côté Ouest

Réaménagement de l’avenue Val de Fontenay ;

Réaménagement des espaces publics autour du bâtiment voyageurs existant ;

Réaménagement de l’avenue des Olympiades ;

Requalification en zone de rencontre du sentier du Noyer Baril ;

Modification de la bretelle de sortie n°19 de l’A86 ;

Réaménagement cyclable de l’avenue Louison Bobert (RD143).

Côté Sud-Est

Réaménagement cyclable de la rue Carnot (RD86A) ;

Requalification de l’allée des Sablons.

Mise en œuvre d’un parvis autour du bâtiment voyageur Nord-Est (BV RER), et connexion avec les bâtiments voyageurs des Métro 1 et Métro 15 et traitement des abords en lien avec la station du tram T1 et la Ville.

Ces aménagements s’accompagnent également d’une amélioration de l’information voyageurs et de service de qualité (billettique, commerces) aux abords et dans la gare.