ReamenagementGare de Val de Fontenay
Quels bénéfices apportera le projet pour les usagers de la gare Val de Fontenay?
Mis à jour le
Le projet de la gare de Val de Fontenay s’inscrit pleinement dans la politique régionale d’amélioration des déplacements quotidiens.
Il vise à concevoir un projet cohérent pour améliorer l’accessibilité de la gare pour tous et pour assurer une meilleure correspondance entre les différents modes de transports. Il s’agit également de garantir une qualité de services améliorée en termes de confort et de sécurité.
Pour Val de Fontenay, c’est :
- Une gare 100% accessible ;
- Des correspondances entre le RER A et le RER E améliorées et plus confortables par rapport à la situation actuelle ;
- Des correspondances facilitées entre les lignes de transport actuelles et futures mais aussi avec les autres modes (bus, vélos, véhicules, etc.)
- Une information voyageurs plus lisible et des services en gare plus adaptés.