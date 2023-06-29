Quels bénéfices apportera le projet pour les usagers de la gare Val de Fontenay?

Le projet de la gare de Val de Fontenay s’inscrit pleinement dans la politique régionale d’amélioration des déplacements quotidiens.

Il vise à concevoir un projet cohérent pour améliorer l’accessibilité de la gare pour tous et pour assurer une meilleure correspondance entre les différents modes de transports. Il s’agit également de garantir une qualité de services améliorée en termes de confort et de sécurité.

Pour Val de Fontenay, c’est :