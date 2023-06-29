A l’issue de l’enquête publique est envisagé le début des travaux menés par les différents maitres d’ouvrage compétents, soit en 2022. Les travaux seront réalisés en 4 phases successives de 2022 à 2035 afin d’assurer la cohérence avec l’arrivée des différentes lignes de transports, Métro 1, Métro 15 et le tram T1. L’horizon prévisionnel d’achèvement des travaux du pôle-gare est imaginé à l’horizon 2033. Néanmoins le phasage des travaux et la mise en service seront affinés lors des études d’avant-projet (AVP) et de projet (PRO) après l’obtention de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP). Les dates indiquées à ce stade du projet sont donc indicatives et seront réévaluées au fil de l’avancement du projet.