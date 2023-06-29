ReamenagementGare de Val de Fontenay
Quel est le financement du projet ?
Mis à jour le
Le coût du projet, qui comprend les aménagements des périmètres “ferroviaires” et “intermodal” est de 275M €HT. Néanmoins à ce stade du projet le montant est susceptible d’évoluer de + ou – 10%. Il sera précisé en fin de phase d’avant-projet.
Le projet porte sur plusieurs actions et donc il est éligible à plusieurs lignes de financement :
- les financements du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) ;
- les financements prévus au titre des interconnexions Grand-Paris dans le CPER 2015-2020 ;
- les financements de droit commun d’Île-de-France Mobilités ;
- les financements mobilisés par les collectivités territoriales dans le cadre de leurs compétences d’aménagement et de voirie.