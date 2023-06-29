Quel est le financement du projet ?

Le coût du projet, qui comprend les aménagements des périmètres “ferroviaires” et “intermodal” est de 275M €HT. Néanmoins à ce stade du projet le montant est susceptible d’évoluer de + ou – 10%. Il sera précisé en fin de phase d’avant-projet.

Le projet porte sur plusieurs actions et donc il est éligible à plusieurs lignes de financement :