Quels sont les porteurs du projet ?

Île-de-France Mobilités est le maître d’ouvrage du projet. Il pilote les études techniques de faisabilité.

La Région Île-de-France, l’Etat et Île-de-France Mobilités sont les financeurs des études du DOCP et de la concertation. Pour les études plus détaillées dites de schéma de principe, le financement est élargi à la ville de Fontenay-sous-Bois, le Département du Val-de-Marne et la Société du Grand Paris.

Les études du projet sont menée en étroite collaboration avec :

Les collectivités : La Ville de Fontenay-sous-Bois, le Département du Val-de-Marne et l’Établissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois;

Les opérateurs et maitres d’ouvrage des transports existants et à venir : la SNCF, la RATP et la SGP.

En phase travaux, la maitrise d’ouvrage sera transférée à plusieurs acteurs : les opérateurs de transport (RATP, SNCF) interviendront sur les périmètres dont ils ont la responsabilité tandis que le Conseil départemental du Val-de-Marne et la SPL Marne au Bois auraient en charge l’aménagement des abords de la gare (le périmètre “intermodal”).

Île-de-France Mobilités assurera la coordination globale du projet entre les différents maitres d’ouvrage, en cohérence avec les autres projets urbains et de transports.