A quoi sert une enquête publique ? Quand a lieu la concertation sur le projet de réaménagement de la Gare VAl de Fontenay ?

L’enquête publique sur le projet de réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay se déroulera du 23 avril au 26 mai 2021.

Étape réglementaire avant le début des travaux, cette procédure s’applique à tous les projets ayant un impact sur leur environnement. Elle vise à assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des différents intérêts lors de l’élaboration des décisions. L’organisation de l’enquête publique estxa0 confiée au Préfet du Val-de-Marne

La concertation sur le réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay s’est déroulée du 20 février au 24 mars 2017. Elle a suscité une participation importante avec 495 avis des riverains, des usagers de la gare et des acteurs du territoire.