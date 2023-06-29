ReamenagementGare de Val de Fontenay
Comment peut-on s'informer ? Comment peut-on participer à l'enquête publique ?
Vous pouvez vous informer via le site internet du projet www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr, la lettre d’information ou le dossier d’info que vous avez reçu si vous êtes riverains du pôle ou sur le site d’Île-de-France Mobilités pour avoir une vision rapide du projet.
Vous pouvez participer à l’enquête publique via plusieurs modalités :
- Les permanences à Fontenay-sous-Bois,
Maison de l’habitat et du cadre de vie
6 rue de l’ancienne mairie
mardi 4 mai, de 9h à 12h
mercredi 12 mai, de 13h30 à 17h
jeudi 20 mai, de 9h à 12h
mercredi 26 mai, de 14h à 17h30
Vous pouvez consulter le dossier d’enquête d’utilité publique :
- À Fontenay-sous-Bois
Maison de l’habitat et du cadre de vie
6 rue de l’ancienne mairie
Les mardi, mercredi et vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h15
- Le site du registre numérique : reamenagement-pole-gare-val-defontenay.enquetepublique.net
- Le site de la préfecture : val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-EnquetesPubliques
- Le site du projet : reamenagementgare-val-de-fontenay.fr
- Le site de la Ville de Fontenay-sous-Bois : fontenay.fr/cadre-de-vie/urbanisme/enquetes-publiques1128.html