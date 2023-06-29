Comment peut-on s'informer ? Comment peut-on participer à l'enquête publique ?

Vous pouvez vous informer via le site internet du projet www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr, la lettre d’information ou le dossier d’info que vous avez reçu si vous êtes riverains du pôle ou sur le site d’Île-de-France Mobilités pour avoir une vision rapide du projet.

Vous pouvez participer à l’enquête publique via plusieurs modalités :

Les permanences à Fontenay-sous-Bois,

Maison de l’habitat et du cadre de vie

6 rue de l’ancienne mairie

mardi 4 mai, de 9h à 12h

mercredi 12 mai, de 13h30 à 17h

jeudi 20 mai, de 9h à 12h

mercredi 26 mai, de 14h à 17h30

undefinedundefinedundefined

Vous pouvez consulter le dossier d’enquête d’utilité publique :