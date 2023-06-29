Quelles sont les étapes à venir après l'enquête publique ?

Sur la base des enseignements de la concertation, les études du Schéma de principe comportant l’étude d’impact du réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay ont été réalisées. Elles ont permis d’aboutir à un dossier support de l’enquête publique. Au terme de ce nouveau temps d’échanges, la Déclaration d’Utilité Publique devrait être accordé par le Préfet du Val-de-Marne courant 2022. Se poursuivront ainsi les études approfondies d’avant-projet afin d’affiner le projet avant d’entamer les travaux.