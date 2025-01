En mars 2024, participez aux ateliers par secteur !

Trois ateliers près de chez vous

Île-de-France Mobilités vous invite à participer aux ateliers par secteur organisés à la fin du mois de mars 2024 !

Au programme : une balade sur le terrain et un temps d’échange en salle.

Secteur gare de Clamart : Le mercredi 20 mars à 18h

Rendez-vous sur le parvis de la gare (1 esplanade Nadar, 92140 Clamart)



Secteur centre-ville de Clamart : Le mercredi 27 mars à 18h

Rendez-vous devant la maison de l'emploi (30 rue Gabriel Péri, 92140 Clamart)

Rendez-vous devant la maison de l’emploi (30 rue Gabriel Péri, 92140 Clamart)



Secteur Jardin Parisien : Le samedi 30 mars à 9h30

Rendez-vous à l'arrêt Hôpital Béclère du tram T10

Rendez-vous à l’arrêt Hôpital Béclère du tram T10

L’objectif de ces rencontres est d’établir un état des lieux partagé en identifiant ensemble vos usages, pratiques et points d’attention dans vos quartiers. Ceci pour pouvoir les intégrer dans les études et revenir vers vous ultérieurement sur des propositions d’aménagement adaptées, notamment pour les stations et autres ouvrages de surface.

Inscrivez-vous aux ateliers près de chez vous en complétant ce formulaire.

La concertation continue : qu’est-ce que c’est ?

La concertation préalable organisée du 27 février au 24 avril 2023 a permis d’orienter Île-de-France Mobilités dans sa décision de poursuivre les études du projet de prolongement du T10 selon un scénario en tunnel. S’ouvre désormais une nouvelle phase dite de « concertation continue », placée sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public. Celle-ci a nommé comme garante en charge du suivi de la concertation continue Sylvie Haudebourg, qui poursuivra donc sa mission d’accompagnement auprès d’Île-de-France Mobilités jusqu’à l’enquête publique.

L’objectif général de la concertation continue est d’affiner progressivement le projet et les conditions de son insertion dans le territoire, tronçon par tronçon. La première séquence de la concertation continue, dans laquelle s’inscrivent les ateliers par secteur, doit permettre d’établir avec vous un état des lieux partagé : un élément essentiel pour enrichir les études techniques à venir.