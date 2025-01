La réunion publique de clôture : dernier temps fort de la concertation préalable

Enfin, après une présentation des prochaines étapes par les garantes et les équipes d’Ile-de-France Mobilités, les participants ont pu réagir à toutes les prises de parole et exprimer leurs dernières contributions lors d’un second temps d’échanges.

L’intégralité des interventions ainsi que les réponses apportées par le porteur de projet ont été consignées et figureront dans le compte-rendu de cette rencontre.

Lors de cette réunion de clôture, tous les intervenants ont remercié le porteur de projet et les garantes pour la tenue de la concertation et les différents formats proposés. Le porteur de projet, quant à lui, a remercié les participants pour leur participation et les contributions détaillées, riches et de qualité.

Le compte-rendu et le support de présentation diffusé lors de la réunion seront mis en ligne prochainement sur ce site internet.