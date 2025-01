Chacun des deux scénarios permet-il la mise en place d’aménagements cyclables et piétons ?

Le projet de prolongement du tram T10 serait l’occasion defavoriser les mobilités actives et l’intermodalité(c’est-à-dire le passage d’un mode de transport à un autre). Le scénario en surface est le plus efficace à cet égard. Des aménagements cyclables seraient en effet réalisés tout le long du tracé et un soin particulier serait apporté aux cheminements piétons dans le cadre du réaménagement urbain. Dans le cas d’une infrastructure souterraine, l’organisation de l’intermodalité n’intervient qu’au niveau des émergences en surface. Des aménagements plus ponctuels seraient réalisés aux abords des stations pour favoriser notamment l’accès des piétons et le stationnement des cycles.