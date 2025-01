Le scénario en tunnel présente-t-il des risques sur les nappes phréatiques ou d’inondation ?

Plusieurs nappes phréatiques sont présentes dans le secteur du prolongement, ce qui constitue un enjeu fort pour le projet. À ce stade des études du prolongement du T10, Île-de-France Mobilités s’appuie sur des études bibliographiques pour localiser plus précisément les nappes d’eau souterraines. Les études ultérieures seront complétées par des investigations sur site réalisées spécifiquement pour le projet de prolongement. Elles permettront de caractériser plus finement les risques de pollution des sols et des nappes souterraines et d’identifier les mesures nécessaires pour les réduire.