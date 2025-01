Pourquoi le porteur de projet a-t-il fait le choix de proposer deux scénarios de prolongement du tram T10 à la concertation ?

Le projet présenté a pour objectif de relier la ligne de tramway T10 entre Antony et Clamart (mise en service prévue mi 2023), jusqu’à la gare de Clamart. En première approche, l’implantation d’un tramway en surface semble apparaître comme la plus évidente, mais ce scénario s’est rapidement confronté aux enjeux de préservation des espaces urbains et forestiers. En effet, le projet de prolongement du tram T10 s’inscrit dans un territoire composé de milieux urbains denses et d’un patrimoine architectural et naturel notable qui rend particulièrement complexe la possibilité d’aménager un tramway en surface. Le maître d’ouvrage s’est donc tourné vers un scénario de tramway construit en tunnel sur l’intégralité du tracé. Il s’agit d’une solution moins habituelle et plus complexe techniquement, mais permettant de circonscrire les effets induits en limitant les implantations de surface au niveau des émergences (démarrage du tunnel, stations desservies, ouvrages annexes). Pour cette raison, le scénario en tunnel est considéré aujourd’hui comme le scénario de référence par Île-de-France Mobilités.