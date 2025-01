Pourquoi ne pas avoir étudié une alternative de navettes entre Jardin Parisien et Gare de Clamart ?

L’alternative des navettes entre Jardin Parisien et Gare de Clamart n’a pas été retenue pour plusieurs raisons. En premier lieu, de telles navettes seraient confrontées aux mêmes contraintes que les bus actuels, donc soumises aux aléas de la circulation routière, renforcés par l’étroitesse des rues à Clamart : ceci pénaliserait leurs performances et la fiabilité des temps de parcours. Cette solution impliquerait également une rupture de charge supplémentaire entre le tram T10 et la ligne 15, ce qui dégraderait l’attractivité de la liaison. Enfin, cette solution serait bien moins capacitaire que le tramway et ne pourrait pas répondre à terme aux besoins de déplacement sur l’ensemble du territoire élargi aux besoins de déplacements des usagers à terme.