Pourquoi un projet de tram T10 en deux phases ?

La mise en service du tram T10 est prévue mi-2023 et fait suite à une phase de travaux ayant eu lieu de 2017 à 2023. Le projet de prolongement de cette ligne s’inscrit quant à lui dans une temporalité différente. Avant d’être soumis à la concertation à partir du 27 février 2023, le projet de prolongement du tram T10 a ainsi fait l’objet de plusieurs phases d’études successives. En 2020, sur la base d’une analyse plus détaillée des données géotechniques disponibles sur le périmètre concerné, Île-de-France Mobilités lance les études d’élaboration du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP). Celui-ci est finalisé en 2022. C’est à l’issue de cette phase d’études qu’Île-de-France Mobilités a saisi le 23 juin 2022 la Commission Nationale du Débat Public afin d’oganiser une concertation préalable sur le projet de prolongement du tram T10.