Quel est le bilan carbone du projet de prolongement du tramway T10 ?

Dans le cadre des prochaines phases d’étude (études d’avant-projet et projet, qui constituent les principales études de conception), un bilan carbone sera réalisé en intégrant les phases travaux et exploitation. Ce bilan carbone aura le double objectif de proposer des solutions permettant de limiter l’empreinte carbone du projet et de nourrir l’étude d’impact conformément à la réglementation et aux règles de l’art en vigueur (Décret n°2017-725 du 3 mai relatif aux principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics, méthodologie pour l’évaluation de l’impact énergie/CO2 des projets de TCSP de l’Observatoire Energie Environnement des Transports, etc.), en intégrant explicitement la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC).