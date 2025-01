Quel est le bilan socio-économique du projet et quand sera-t-il consolidé ?

Le bilan socio-économique a pour objectif de dépasser l’analyse financière et technique d’un projet pour prendre aussi en considération ses dimensions sociales, économiques et environnementales. Il vise à quantifier ses coûts et bénéfices pour apprécier son bilan global du point de vue de la collectivité. Le bilan socio-économique est réalisé lors des études préliminaires, dites de schéma de principe, en préparation de l’enquête publique. Le SGPI (Secrétariat Général Pour l’Investissement) émet alors un avis consultatif sur ce bilan permettant d’enrichir les débats lors de cette phase de concertation qui précède l’éventuelle Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet.