Quel est le tracé et la longueur de chacun des deux scénarios ? Combien de stations sont prévues et quel est le temps de parcours entre chaque station ?

Le tracé en surface emprunte l’axe routier traversant la forêt de Meudon (avenue Claude Trébignaud) et traverse la ville de Clamart, à la manière d’un tramway traditionnel. Compte-tenu des largeurs de voirie existantes, il est dissocié en deux itinéraires entre la mairie de Clamart au sud et le carrefour avenue Victor Hugo / rue de Vanves au nord. Il est envisagé la création de 5 stations, pour 3,9 km de tracés supplémentaires (sans comptabiliser en double l’itinéraire dissocié et 11 minutes de temps de parcours de Jardin Parisien à la gare de Clamart :

Place du Garde

Mairie de Clamart

Centre de Clamart

Lazare-Carnot

Gare de Clamart

Pour le tracé en tunnel, le tramway commence sa descente au niveau dela station Jardin Parisien jusqu’à l’entrée du tunnel situé dans le secteur Jardin Parisien et poursuit sous la forêt de Meudon et le centre-ville de Clamart. Il est envisagé la création de3 nouvelles stations, pour 3,1 km de tracés supplémentaires et 5 minutes de temps de parcours de Jardin Parisien à la gare de Clamart:

Mairie de Clamart,

Centre de Clamart, à proximité du parc de la Maison Blanche,

Gare de Clamart.

Pour permettre aux services de secours un accès au tunnel plus rapide, il est nécessaire également d’implanter2 ouvrages annexessur le tracé :

Bois de Clamart (secteur du boulodrome / parcours sportif) ;

Secteur Lazare Carnot.

Pour minimiser les risques géotechniques, le tracé éviterait au maximum les carrières souterraines. Une attention particulière serait également portée aux interfaces avec les autres éléments présents dans le sous-sol (parkings souterrains, fondations de bâtiments, etc.).