Quelle sera la durée de correspondance entre le terminus du futur tram T10 et la gare de la future ligne 15 du Grand Paris ?

Le temps de correspondance considéré dans le scénario en surface est d’environ 3 minutes, et d’environ 5 minutes pour le scénario en tunnel. La différence entre les deux temps de correspondance s’explique par le temps de remontée en surface nécessaire depuis les quais du T10, et de la redescente jusqu’aux quais de la ligne 15. La faisabilité d’une correspondance souterraine entre le T10 et la ligne 15 permettant de réduire le temps de correspondance pour le scénario en tunnel, sera étudiée durant les prochaines phases d’études.