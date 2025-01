Quelles seront les nuisances liées aux bruits et aux vibrations en phase chantier dans le scénario du tunnel?

Les méthodes constructives qui seront retenues doivent permettre de limiter les nuisances, principalement générées aux émergences des stations et ouvrages en surface. Des prescriptions environnementales seront définies pour les maîtres d’œuvre et les entreprises de travaux. Une démarche « chantiers faibles nuisances » sera mise en œuvre avec des mesures de surveillance, planification, prescriptions, amendes et référents environnement du chantier en lien avec IDFM : Bruits en phase chantier

La majeure partie des chantiers sera souterraine ce qui limite les nuisances sonores

Des nuisances ponctuelles seront à prévoir au niveau des émergences (gares, puits d’aération, …) liés aux engins de terrassement et de génie civil, au traitement des boues (au niveau de l’entrée du tunnelier notamment) et au transport de matériaux.

Des études acoustiques seront réalisées lors des études ultérieures pour préciser les impacts acoustiques des principes de réalisation envisagés et définir les mesures à prendre.

Un dossier bruit de chantier sera réalisé en amont du démarrage des travaux pour chaque emprise chantier, afin de déterminer les seuils et réglementations à y imposer. Plusieurs types d’action pourront être mises en œuvre pour limiter les nuisances sonores : o Des contrôles rigoureux du respect de la réglementation avec mesures acoustiques in situ seront réalisés en cas de besoin o Vérification de la conformité acoustique des engins utilisés pendant le chantier, planification des taches les plus bruyantes en journée o Choix de techniques constructives en « tranchée couverte » pour les ouvrages annexes lorsque cela est possible o Planning d’information aux riverains sur les taches bruyantes o Des palissades acoustiques pourront être installées en cas de besoin

Vibrations en phase chantier :