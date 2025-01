Quelles sont les prochaines étapes du projet et de la concertation ?

A l’issue de la phase de concertation préalable organisée du 27 février au 24 avril 2023, les garantes de la concertation rédigeront un bilan de la concertation dans un délai d’un mois et formuleront leurs recommandations pour la concertation continue en cas de poursuite du projet. Le maître d’ouvrage Île-de-France Mobilités rédigera également un bilan de la concertation sous deux mois permettant d’aborder les enseignements tirés de la concertation, de décider des suites à donner au projet ainsi que des dispositifs envisagés pour poursuivre l’information et le dialogue. S’il est décidé par le maître d’ouvrage de poursuivre le projet, il sera mis en place une concertation continue jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique. La concertation continue se fondera en partie sur les recommandations des garantes, les engagements pris par Île-de-France Mobilités et l’avis que la CNDP aura rendu sur la qualité de ces engagements. Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :

2023 – 2024 : études techniques préliminaires (schéma de principe)

: études techniques préliminaires (schéma de principe) 2025 : enquête publique

: enquête publique Etudes de conception

Travaux

A partir de 2032: mise en service envisagée