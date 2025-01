Quels seraient les effets de chacun des deux scénarios sur la biodiversité, l’environnement et le patrimoine architectural du territoire concerné ?

Les effets induits sur l’environnement, particulièrement la forêt de Meudon, varient fortement selon le scénario envisagé. Le tracé proposé pour le scénario en surface traverse la forêt de Meudon via l’avenue Claude Trébignaud. L’insertion du tramway, associée au maintien de 3 voies de circulation et la création d’une voie verte nécessiterait la destruction de 1,5 hectares de boisement en forêt de Meudon. Cet impact devrait être compensé dans le cadre du projet. Par ailleurs, l’insertion du tramway dans le centre-ville de Clamart, classé site patrimonial remarquable (SPR), implique des besoins fonciers avec un nombre important de parcelles et bâtiments concernés par l’emprise du projet. Dans le cas du scénario en tunnel, les impacts seraient circonscrits aux émergences en surface (entrée du tunnel, stations, ouvrages annexes).Il est pour cette raison aujourd’hui considéré comme le scénario de référence par Île-de-France Mobilités. Il est toutefois précisé que la zone de chantier du démarrage du tunnel est susceptible d’être implantée aux abords immédiats de la forêt de Meudon. Un premier secteur d’implantation pour un ouvrage annexe a été identifié au niveau du parcours sportif du Bois de Clamart et du parking adjacent. Ce secteur qui se situe formellement dans l’emprise de la forêt de Meudon a été choisi en raison de l’anthropisation déjà existante de la zone qui permet de limiter les impacts sur le milieu naturel.