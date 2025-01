Quels seraient les effets de chacun des deux scénarios sur le foncier et les espaces urbains ?

Les effets induits sur le foncier et les espaces urbains varient fortement selon le scénario envisagé. En effet, la plupart des rues empruntées par un tracé en surface ne présentent pas une largeur suffisante pour insérer un tramway et des aménagements cyclables tout en restituant l’intégralité des fonctionnalités existantes (trottoirs, stationnement, voies de circulation routière, arbres…). Ce scénario nécessiterait donc un élargissement de certaines portions de voies, au travers d’acquisitions foncières et de la démolition de bâtiments. Le réaménagement de la voirie serait fait de « façade à façade », incluant des aménagements cyclables (obligatoires réglementairement pour un tel projet)et des trottoirs ainsi que la replantation d’alignements d’arbres. Le scénario en surface impliquerait la suppression de la quasi-totalité des places de stationnement présentes sur les axes empruntés par le tramway ainsi qu’une refonte du plan de circulation du centre-ville de Clamart. Il impliquerait pour ces raisons un changement important du cadre urbain. Dans le cadre du scénario en tunnel, les impacts en surface seraient davantage circonscrits au niveau des émergences, c’est-à-dire au niveau de l’ouvrage de démarrage du tunnel, des trois stations et des deux ouvrages annexes. Ce scénario impliquerait également la démolition de bâtiments dans Clamart, mais dans une proportion moindre que le scénario en surface, afin de libérer les emprises nécessaires à la construction des ouvrages souterrains. Il engendrerait des suppressions localisés du stationnement et la modification de la circulation à proximité des émergences uniquement pendant les travaux. Ses effets induits sur le foncier et les espaces urbains sont donc moins importants que ceux du scénario en surface. Ceux-ci seront définis plus précisément dans le cadre des études ultérieures (études préliminaires, études « d’avant-projet » et « études de projet »).