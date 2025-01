Quels sont les impacts fonciers et sur le bâti visualisé avec l’état d’avancement des études en cours ? A quoi correspondent les nombres de bâtiments démolis dans chacun des deux scénarios ? Sont-ils localisés précisément ?

Dans le cadre des études du DOCP (Dossier d’Objectifs et Caractéristiques Principales), Île-de-France Mobilités a estimé que les besoins en foncier représenteraient environ 25 bâtiments dans le cadre du scénario tunnel au niveau des émergences (démarrage du tunnel, stations et ouvrages annexes) et environ 70 bâtiments dans le cadre du scénario en surface. Ces estimations sont des ordres de grandeur dont le but à ce stade est d’éclairer la comparaison des deux scénarios. Les volumes de parcelles concernées dépendront in fine des choix d’aménagement qui seront faits lors des études ultérieures. Pour cette raison, Île-de-France Mobilités n’est pas aujourd’hui en mesure de communiquer précisément la localisation des parcelles et bâtiments concernés. La concertation préalable, notamment à travers les ateliers contributifs, doit permettre d’échanger sur ces les tracés et les enjeux d’aménagement des deux scénarios, afin de prendre en compte pour la suite des études les avis des usagers du territoire. Une concertation continue avec le territoire sera par ailleurs mise en place à la suite de la concertation préalable.